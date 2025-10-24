Expresidente Varela no soportaba que le llamaran ‘Tortugón’

La fiebre por la reciente publicación del libro de los Varelaleaks sigue recordando episodios peculiares y controvertidos, como aquella vez que el expresidente Juan Carlos Varela se enfureció porque le llamaron "Tortugón".

Ese apodo solo podía utilizarlo su círculo más cercano o él mismo, pero no cualquiera. Eso al parecer lo desconocía Fernando Ruiz, quien de acuerdo con los Varelaleaks lo habría llamado “Tortugón” durante una visita a Rusia en junio de 2018, con motivo del Mundial de Fútbol.

Ruiz era muy cercano al entonces ministro de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Carles. Por ello, Varela no dudó en pegarle la queja de las impertinencias de su amigo.

“Se puso impertinente, se la tiró de gracioso y me dijo tortugón”, le comentó.

Pese a los reclamos de Varela y la pena ajena de Carles, Ruiz no tuvo la valentía para ofrecerle, al menos de inmediato, sus disculpas al expresidente, que había advertido que, con una sola llamada suya, el ofensor podría quedarse sin trabajo.