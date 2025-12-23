Extienden tarifas bajas de luz para clientes de EDECHI hasta junio de 2026

El Consejo de Gabinete aprobó extender los beneficios tarifarios del Fondo Tarifario de Oeste (FTO) para los clientes de la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí (EDECHI).

La medida, establecida mediante la Resolución No. 143-25 del 23 de diciembre de 2025, permitirá que los usuarios de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé mantengan tarifas eléctricas más accesibles hasta el 30 de junio de 2026.

Esta extensión sigue el esquema adoptado por el Estado en la Resolución de Gabinete N° 60 de 23 de junio de 2015, con sus respectivas modificaciones, y busca aliviar la carga económica en los hogares y comercios de la región.