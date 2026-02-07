MiAmbiente publica tercer informe de avance de auditoría a la de Cobre Panamá

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) publicó el Tercer Informe Mensual de Avance de la Auditoría Integral al Proyecto Mina de Cobre Panamá, correspondiente al período comprendido entre el 8 de diciembre de 2025 y el 9 de enero de 2026, elaborado por SGS Panamá Control Services Inc., bajo la supervisión de esta entidad.

De acuerdo con la entidad, este informe da continuidad a la fase de integración multidisciplinaria del proceso de auditoría, el cual se desarrolla conforme a los Términos de Referencia y se sustenta en la verificación del cumplimiento de los 370 compromisos ambientales establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto.

Se comunicó que durante el período evaluado, el equipo auditor avanzó en la revisión documental, las inspecciones de campo y el análisis integral y sistémico de la información remitida por las partes interesadas, contrastada con los datos obtenidos directamente en sitio.

El documento corresponde a un informe de avance, elaborado con base en el estado actual de maduración del proceso auditado de manera integral.

MiAmbiente señaló que el enfoque metodológico aplicado permite verificar el desempeño del proyecto y apoyar la toma de decisiones, particularmente en la identificación y evaluación de activos y pasivos ambientales futuros, incorporando además el análisis de los aspectos legales, laborales y tributarios aplicables a nivel nacional e internacional.

Aunque se trata de un informe de avance, durante su elaboración se han desarrollado procesos progresivos de evaluación técnica frente a los compromisos del EsIA, las tablas de los Términos de Referencia y los componentes del proceso minero auditado, generándose resultados preliminares sobre el nivel de cumplimiento, al tiempo que se consolida la estructura del informe final, fortaleciendo la trazabilidad metodológica, la coherencia y la robustez técnica de la auditoría.

El Ministerio de Ambiente mantiene a disposición de la ciudadanía los informes de avance de la Auditoría Integral al Proyecto Mina de Cobre Panamá, en cumplimiento de los principios de transparencia, acceso a la información ambiental y trazabilidad del proceso, conforme a la normativa vigente. Este informe puede consultarse a través del enlace: www.miambiente.gob.pa.

