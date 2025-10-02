Fallas y sedimentación afectan suministro de agua en Chiriquí

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que varias plantas potabilizadoras en la provincia de Chiriquí se encuentran fuera de operación, afectando el suministro de agua en diversas comunidades.

La planta potabilizadora de San Bartolo está fuera de servicio debido a fallas eléctricas en la estación de agua cruda, lo que ha provocado la suspensión temporal del suministro en las comunidades de Puerto Armuelles y El Palmar.

Asimismo, las plantas de Santa Marta y Divalá continúan fuera de operación por alta sedimentación en el río del sector, lo que impide su funcionamiento normal. Equipos de mantenimiento del IDAAN se encuentran atendiendo estas incidencias para restablecer el servicio lo antes posible.

Por otro lado, este jueves 2 de octubre, se realizan trabajos de limpieza del tanque de reserva en la planta potabilizadora de Chorro Blanco, ubicada en La Elvira. Debido a estas labores de mantenimiento, la planta suspenderá operaciones de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., lo que provocará un suministro irregular en las comunidades de Alanje y Boquerón.