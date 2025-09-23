Falso alien en Parque Natural Metropolitano. ¡Puro cuento!

Un video en TikTok se hizo viral. En él, un influencer dice que un meteorito cayó y liberó a un alienígena en el Parque Natural Metropolitano.

El video muestra al creador de contenido entrando a un lugar cerrado, el búnker 1002, conocido como "El Castillo".

La verdad detrás de la historia

El Parque Natural Metropolitano ya aclaró todo. La historia del meteorito y el extraterrestre es totalmente falsa.

No hay alienígenas ni nada parecido. Todo es parte de una historia inventada por el usuario de TikTok para conseguir más vistas.

El búnker 1002 es un área de acceso restringido. Está cerrado al público. Entrar sin permiso es ilegal y puede tener consecuencias. El parque pide a los creadores de contenido que sean más responsables. No deben arriesgar su vida ni la de otros para crear videos falsos.

Un llamado a la calma

El parque pide a todos que no se dejen llevar por rumores en redes sociales. Confían en que la gente entienda la verdad.

Agregan que siempre se preocupará por la seguridad de sus visitantes y la conservación del lugar. Agradecen a todos por su comprensión.