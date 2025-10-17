“Falso y temerario”: Alcaldía de La Chorrera niega venta ilegal de módulos

La Alcaldía de La Chorrera desmintió categóricamente las publicaciones en redes sociales donde se señalaba la supuesta venta ilegal de módulos traspasados por el Ministerio de Gobierno, calificándolas de “falsas y temerarias”.

El secretario general del municipio, Roberto Lee, explicó que se recibieron 66 módulos provenientes del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Estos fueron desmontados por una empresa contratada y luego asignados, según acta de entrega, a juntas comunales y organizaciones no gubernamentales.

Debido a su deterioro, cinco módulos fueron descartados, mientras que 22 permanecen bajo custodia temporal en los patios de la empresa encargada, ya que el municipio no cuenta con espacio disponible.

Lee mostró documentación que prueba que todos los módulos fueron plaqueados por la Oficina de Bienes Patrimoniales y que algunos fueron donados al Benemérito Cuerpo de Bomberos de La Chorrera y a la organización Teen Challenge, que administra un centro de rehabilitación.

Finalmente, el funcionario recalcó que el municipio no ha vendido ni gestionado de forma ilegal los módulos, pese a los señalamientos difundidos en redes. Sin embargo, la Sección de Atención Primaria de La Chorrera mantiene abierta una investigación por presunto delito de peculado, para verificar la veracidad de las denuncias.