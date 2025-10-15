Falta de fondos obliga a la Biblioteca Nacional a cerrar sábados



La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. anunció que, a partir de la fecha, suspenderá temporalmente su atención al público los días sábados, debido a limitaciones presupuestarias que afectan su funcionamiento.

En un comunicado oficial, la institución explicó que enfrenta restricciones operativas como consecuencia de la falta de desembolso de los fondos asignados para el año fiscal 2025, los cuales ascienden a aproximadamente 1.8 millones de dólares y aún están pendientes de recibir.

La junta directiva indicó que se encuentra en conversaciones con las autoridades gubernamentales en busca de una solución que permita restablecer el servicio completo.

Mientras tanto, la atención al público se mantendrá de lunes a viernes, en su horario habitual de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

La Biblioteca Nacional lamentó los inconvenientes que esta medida pueda causar a sus usuarios y agradeció la comprensión de la ciudadanía.