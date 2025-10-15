Nacional - 15/10/25 - 11:43 AM

Falta de fondos obliga a la Biblioteca Nacional a cerrar sábados

La junta directiva indicó que se encuentra en conversaciones con las autoridades gubernamentales en busca de una solución que permita restablecer el servicio completo.

 

Por: Redacción / Web -


La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. anunció que, a partir de la fecha, suspenderá temporalmente su atención al público los días sábados, debido a limitaciones presupuestarias que afectan su funcionamiento.

En un comunicado oficial, la institución explicó que enfrenta restricciones operativas como consecuencia de la falta de desembolso de los fondos asignados para el año fiscal 2025, los cuales ascienden a aproximadamente 1.8 millones de dólares y aún están pendientes de recibir.

La junta directiva indicó que se encuentra en conversaciones con las autoridades gubernamentales en busca de una solución que permita restablecer el servicio completo.

Mientras tanto, la atención al público se mantendrá de lunes a viernes, en su horario habitual de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

La Biblioteca Nacional lamentó los inconvenientes que esta medida pueda causar a sus usuarios y agradeció la comprensión de la ciudadanía.

Te puede interesar

Defensoría condena recientes crímenes violentos contra mujeres

Defensoría condena recientes crímenes violentos contra mujeres

Octubre 15, 2025
Mulino entrega escuela básica largamente esperada en Aguadulce

Mulino entrega escuela básica largamente esperada en Aguadulce

 Octubre 15, 2025
Falta de fondos obliga a la Biblioteca Nacional a cerrar sábados

Falta de fondos obliga a la Biblioteca Nacional a cerrar sábados

 Octubre 15, 2025
Sinaproc activa alerta: ¡Vienen días de lluvia extrema!

Sinaproc activa alerta: ¡Vienen días de lluvia extrema!

 Octubre 15, 2025
ERCE 2025: A prueba estudiantes en lectura, escritura y matemáticas

ERCE 2025: A prueba estudiantes en lectura, escritura y matemáticas

 Octubre 15, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas