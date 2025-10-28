Familias afectadas y suspensión de clases en sectores de Herrera y Los Santos

Las fuertes lluvias que azotan la región de Azuero desde el fin de semana siguen dejando afectaciones en distintos puntos de las provincias de Herrera y Los Santos, donde las autoridades mantienen acciones de respuesta y evaluación ante el incremento de los ríos y deslizamientos de tierra.

Las afectaciones se concentran en Tonosí, en la región santeña, y en Las Minas y Ocú, en Herrera.

En el distrito de Ocú, una familia de la comunidad de Cerro Largo perdió la totalidad de su vivienda tras las intensas lluvias registradas en la madrugada del martes.

Personal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) se desplazó al lugar para realizar la evaluación de daños, análisis de necesidades y brindar apoyo humanitario a los afectados.

Las autoridades educativas informaron la suspensión de clases en algunos sectores de los distritos de Las Minas y Ocú, como medida preventiva ante la posibilidad de nuevos deslizamientos y crecidas de ríos, al igual que en Tonosí.

En tanto, el río La Villa salió de su cauce, afectando las áreas aledañas al puente que conecta ambos distritos, así como los sectores de Villa Bonita en Los Santos y Las Tablitas, en Chitré, donde varias residencias y caminos quedaron anegados.

El gobernador de Herrera, Elías Corro, informó que se han iniciado las coordinaciones para el traslado de ayuda humanitaria a las familias afectadas, mientras los equipos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantienen labores de monitoreo y respuesta en toda la provincia.

En tanto, el distrito de Tonosí permanece en alerta roja, con al menos diez personas evacuadas de las comunidades de Río Viejo del Solary y Río Viejo de Los Rodríguez, según reportes del Sinaproc y el Cuerpo de Bomberos.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a mantenerse alerta, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y atender las recomendaciones de los organismos de emergencia, ya que se prevé que las lluvias continúen en los próximos días en la región.