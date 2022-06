Filtrán cuánto aumentarán los combustibles; aquí te pasamos el dato

Panamá- Desde las 6:00 a.m. del próximo viernes 17 de junio y hasta las 5:59 a.m. del 1 de julio, regirán los nuevos precios de los combustibles en Panamá, los cuales se espera que reflejan un incremento de hasta seis centavos con respecto al precio vigente.

A la fecha, aún se está a la espera de que la Secretaría Nacional de Energía (SNE), no a divulguado los nuevos precios topes aprobados para los próximos 15 días para la gasolina de 91 y 95 octanos y del diésel.

Publicidad

Se espera que el galón de gasolina de 95 octanos incremente su precio unos cinco centavos, por lo cual si el precio vigente del litro es de $1.450, esto significa que el galón ya está en $5.488 y con la subida quedaría en $5.538.

Por su parte, el litro de gasolina de 91, que actualmente se comercializa a $1.337 por litro, es decir a $5,060 el galón, se espera que suba cuatro centavos por galón, quedando en $5.100.

En tanto que el diésel bajo en azufre, cuyo costo actual es de $1.226 por litro, es decir $4.640 el galón, se espera que el precio suba seis centavos por galón, quedando en $4.700.

Tan solo ayer, Jorge Rivera Staff, Secretario Nacional de Energía, confirmó que la tendencia al alza en los precios de los combustibles se mantiene debido a los conflictos en algunas regiones como Ucrania, China y Medio Oriente.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

En Panamá, los combustibles líquidos están regulados en un precio tope desde el año 2008. Los componentes locales de ese precio tienen cuatro años que no se modifican, se mantienen fijos y las alzas que se observan cada 14 días es el reflejo de la variación del precio internacional que importamos, según explicó la Secretaria de Energía, en febrero pasado.

Contenido Premium: 0