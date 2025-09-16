Nacional - 16/9/25 - 10:55 PM

Fiscalía mete lupa en casos de peculado

Los fiscales buscan pruebas que confirmen cómo se usaron fondos y bienes del Estado en ese período.

 

Por: Redacción / Crítica

La Fiscalía Anticorrupción sigue intensificando las investigaciones contra la corrupción en instituciones públicas. Esta semana realizó inspecciones oculares en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Alcaldía de Panamá.

Las diligencias están vinculadas a expedientes por peculado ocurridos entre 2020 y 2023. En uno de los casos se investiga la presunta malversación de bienes en la Alcaldía de Chagres, Colón, mientras que otro expediente apunta a un juez de paz del distrito de Panamá, acusado de abuso de autoridad y manejo indebido de recursos.

Los fiscales buscan pruebas que confirmen cómo se usaron fondos y bienes del Estado en ese período. La ciudadanía exige que se aclare el destino del dinero y que los responsables enfrenten las consecuencias legales.

