Flor "La Chatita" se despide de La Prensa. Se cambia de ring

Después de 23 años en el diario La Prensa, una reconocida periodista anunció su despedida del lugar que fue su casa profesional durante más de la mitad de su vida.

En un emotivo mensaje, aseguró: “Hoy me voy. Después de 23 años me despido del lugar que fue mi casa, donde he vivido más de la mitad de mi vida”.

Aunque deja atrás una casa, recalcó que “me llevo intacta la causa. Este no es un adiós: es un cambio de ring”.

La comunicadora reafirmó su lucha contra la corrupción: “Nunca será buen momento para rendirse ante la rampante corrupción. Por eso reafirmo mi compromiso con un periodismo basado en la verdad, la independencia y la imparcialidad”.

Asimismo, sostuvo que su profesión es parte de su esencia: “El periodismo no es lo que hago, es lo que soy. Es la voz con la que nombro lo que nos debería importar y la lupa con la que intento ver más claro”.

La periodista adelantó que en los próximos días nacerá un nuevo proyecto periodístico: “un espacio libre, sin cadenas, donde el periodismo tenga la voz y la valentía con que yo me formé en este periódico”.

Cerró su mensaje con gratitud: “Nunca he sabido decir adiós. Así que no lo haré. Prefiero decir gracias: a quienes compartieron este camino y, sobre todo, a ustedes, mis lectores, que me han acompañado hasta aquí y me acompañarán en lo que viene. Nos vemos en el próximo capítulo”.