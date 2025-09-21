Frenan pago millonario a Liberty Latin America en La Chorrera

La comisión de legislación del Concejo Municipal de La Chorrera optó por no recomendar al pleno el aval del pago de B/.4,256,964.36 reclamados por la empresa Liberty Latin America por el servicio prestado en el Centro de Operaciones Municipal (COM).

Esta comisión mantiene abierta una investigación para determinar el mecanismo utilizado por la pasada administración en la instalación de las cámaras de videovigilancia.

El comisionado Eliecer Zambrano señaló que entre la documentación recabada no aparece un contrato formal entre la administración anterior y la firma Liberty Latin America, lo cual hace “prácticamente imposible” dar viabilidad a cualquier pago, ya que además no sería refrendado por la Contraloría General de la República.

También surgió la interrogante de por qué la empresa no realizó durante los pasados cuatro años acciones de cobro por la morosidad en los pagos del servicio.

En cifras, la deuda acumulada alcanzó B/.386,996.76 en 2022, B/.1,547,987.04 en 2023 y 2024, y de enero a junio de 2025 va por el orden de B/.773,993.52. Los montos fueron revelados por la propia empresa en una nota dirigida al presidente del concejo, Horacio Candelaria.

En la última reunión, la comisión acordó citar a representantes de la Contraloría General y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para aclarar si existe o no un contrato válido para la instalación del COM.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción también adelanta una investigación sobre este tema.

El COM fue inaugurado en septiembre de 2021 a un costo de 7,5 millones de dólares, incluyendo suministro de equipos, instalación, mantenimiento y servicio de enlace de datos. Estos servicios quedaron a cargo de Cable & Wireless Panamá S.A., subsidiaria de Liberty Latin America.