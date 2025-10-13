Nacional - 13/10/25 - 07:40 AM

Fuertes lluvias afectan funcionamiento de cuatro plantas de agua

El equipo técnico del IDAAN se encuentra monitoreando constantemente las condiciones del río para restablecer la producción al 100 % en cuanto sea posible.

 

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas han causado afectaciones en varias plantas potabilizadoras del país, según informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

En la provincia de Herrera, la planta potabilizadora Roberto Reyna disminuyó su producción debido a la crecida del río La Villa, con el objetivo de proteger los equipos de bombeo. Como resultado, podrían registrarse bajas presiones en zonas altas y alejadas de la red de distribución.

Por otro lado, en el distrito de Chepo, la planta potabilizadora opera actualmente al 50 % de su capacidad debido a la crecida del río Mamoní. Esto ha provocado un suministro irregular en áreas elevadas y apartadas de la red.

En la provincia de Bocas del Toro, las lluvias también obligaron a suspender temporalmente las operaciones de las plantas potabilizadoras de Guabito y Almirante. 

Las autoridades indicaron que expertos se mantienen monitoreando el caudal de los ríos para reiniciar las operaciones tan pronto como las condiciones lo permitan.

