Fuertes lluvias afectan funcionamiento de cuatro plantas de agua



Las intensas lluvias registradas en las últimas horas han causado afectaciones en varias plantas potabilizadoras del país, según informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

En la provincia de Herrera, la planta potabilizadora Roberto Reyna disminuyó su producción debido a la crecida del río La Villa, con el objetivo de proteger los equipos de bombeo. Como resultado, podrían registrarse bajas presiones en zonas altas y alejadas de la red de distribución.

El equipo técnico del IDAAN se encuentra monitoreando constantemente las condiciones del río para restablecer la producción al 100 % en cuanto sea posible.

Por otro lado, en el distrito de Chepo, la planta potabilizadora opera actualmente al 50 % de su capacidad debido a la crecida del río Mamoní. Esto ha provocado un suministro irregular en áreas elevadas y apartadas de la red.

En la provincia de Bocas del Toro, las lluvias también obligaron a suspender temporalmente las operaciones de las plantas potabilizadoras de Guabito y Almirante.

Las autoridades indicaron que expertos se mantienen monitoreando el caudal de los ríos para reiniciar las operaciones tan pronto como las condiciones lo permitan.