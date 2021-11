Funcionarios de la UP protestan en el MEF para exigir pago de bonos [Video]

Panamá- Funcionarios de la Universidad de Panamá protestaron hoy, martes, frente a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (Mef), vía España, para exigir el desembolso del bono navideño.

Los manifestantes bloquearon la entrada del ministerio para impedir el ingreso y salida del personal.



Uno de los representantes del sindicato de la Primera Casa de Estudios detalló que la partida para los bonos está contemplado en el presupuesto universitario.



En medio de la protesta, una comitiva de los funcionarios de la UP fueron recibidos por las autoridades del Mef a fin de dialogar sobre sus reclamaciones.

#NacionalCri Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Panamá salieron a protestar para exigir el pago del bono navideño y un alto a la corrupción del gobierno. pic.twitter.com/rjzqPrwRJz — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) November 9, 2021