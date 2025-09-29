Funcionarios y custodios ligados a red de estafa a presos

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, denunció este lunes la existencia de una red de estafa que operaba en el Sistema Penitenciario para ofrecer supuestos beneficios a privados de libertad a cambio de dinero.

Según Montalvo, la red estaba conformada por funcionarios administrativos y custodios que manipulaban traslados y otros procedimientos internos.

"Hemos detectado que algunos privados de libertad eran trasladados bajo condiciones irregulares, mientras que otros debían pagar para no ser enviados a determinados grupos", explicó la ministra durante la conferencia de prensa.

Los informes preliminares revelan que esta operación afectó a varios internos que estaban por presentarse a audiencias judiciales y apelaciones, generando retrasos y posibles irregularidades en sus procesos legales.

Como parte de las investigaciones, 14 personas entre funcionarios y custodios están procesadas bajo investigación; de ellas, 8 ya han sido condenadas y ahora forman parte de los privados de libertad.

La ministra recordó que los "traslados, conmutaciones, estudios y planes de resocialización no tienen ningún costo". Además, instan a denunciar cualquier caso donde se haya pedido dinero por trámites penitenciarios.

Las autoridades continúan investigando para determinar el alcance total de la red y las responsabilidades de los involucrados.