Gabinete aprueba zona franca, fondos para bomberos y planes viales

El Consejo de Gabinete aprobó este martes tres medidas de alto impacto para la economía y la infraestructura nacional: la creación de la Zona Franca Pesquera del Pacífico en Chepo, un crédito adicional para fortalecer al Cuerpo de Bomberos, y la declaración de interés público de proyectos viales estratégicos en Panamá Oeste.

Zona Franca Pesquera del Pacífico impulsará empleo en Chepo

La autorización para la operación de la Zona Franca Pesquera del Pacífico, S. de R.L., quedó establecida mediante la Resolución No. 105-25. El proyecto se desarrollará en Tanara, distrito de Chepo, con una inversión total de B/.10.8 millones.

La iniciativa se ejecutará en dos fases:

Primera fase: B/.4.8 millones, con la instalación de 8 empresas que generarán 12 empleos directos y 179 indirectos.

B/.4.8 millones, con la instalación de 8 empresas que generarán 12 empleos directos y 179 indirectos. Segunda fase: B/.5.9 millones, con la proyección de 20 empleos directos y 200 indirectos.

Con este proyecto se busca dinamizar la actividad pesquera y crear nuevas oportunidades laborales en la región.

Bomberos recibirán refuerzo presupuestario de B/.4.2 millones

El Gabinete también autorizó un crédito adicional de B/.4,232,600.00 al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, formalizado mediante la Resolución No. 106-25.

Los recursos serán distribuidos de la siguiente manera:

B/.3.4 millones para cubrir servicios no personales.

para cubrir servicios no personales. B/.823 mil para la compra de materiales y suministros.

El financiamiento proviene de saldos del año 2024, depositados en la Caja de Ahorros en una cuenta de fideicomiso.

Dos proyectos viales en Panamá Oeste son declarados de interés público

El Gabinete, a través de las Resoluciones No. 101-25 y 102-25, declaró de interés público dos obras viales de gran alcance:

Ampliación del Corredor de Playas (CPA El Espino – Sajalices) y variante de Campana. Ensanche de la carretera Panamericana a seis carriles en un tramo de 18.9 km.

Incluye ampliación de puentes, construcción de intercambiadores, pasos peatonales y el viaducto de Loma Campana. Rehabilitación y mantenimiento de la carretera Panamericana Oeste bajo Asociación Público-Privada. Proyecto de 192 km entre Loma Campana y Santiago.

Mejorará la conectividad entre Panamá Oeste, Coclé y Veraguas.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) fue designado como entidad contratante y deberá coordinar con otras instituciones públicas para garantizar el cumplimiento de las fases y objetivos de estas obras, consideradas estratégicas para la movilidad y el desarrollo regional.