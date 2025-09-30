Gabinete impulsa ciencia, inversión y transparencia fiscal

El Consejo de Gabinete aprobó este martes tres importantes proyectos de ley que buscan transformar el desarrollo científico y tecnológico del país, fortalecer la cooperación internacional en materia de inversiones y mejorar la transparencia tributaria.

Las iniciativas incluyen la reorganización del Sistema Nacional de Investigación, la creación del marco legal para reconocer laboratorios de interés nacional, la ratificación de un nuevo convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y un acuerdo de intercambio de información fiscal con Ecuador.

Impulso a la investigación científica y tecnológica

El primer bloque aprobado incluye el proyecto de ley 18-25, que reorganiza el Sistema Nacional de Investigación (SNI) con el fin de aumentar el número y la calidad de los investigadores panameños.

La medida reconoce e incentiva la excelencia científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y su impacto en políticas públicas mediante estímulos económicos y procesos de evaluación competitivos.

Asimismo, se aprobó el proyecto de ley 27-25, que establece el marco jurídico para otorgar la calificación de “Laboratorio de Interés Nacional” a asociaciones dedicadas a la investigación y la innovación.

Este reconocimiento permitirá que centros e institutos científicos reciban apoyo estatal, incentivos y recursos materiales, siempre que cumplan con altos estándares internacionales, transparencia y compromiso con el desarrollo nacional.

Con estas iniciativas, el Gobierno busca reducir la brecha científica y tecnológica del país, fortalecer la academia y el sector productivo, y atraer talento nacional e internacional.

Nuevo convenio con el BID para impulsar el desarrollo inclusivo

El Consejo de Gabinete también dio luz verde al proyecto de ley 32-25, que aprueba el nuevo Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones IV (FOMIN IV), adoptado por el BID y la Corporación Interamericana de Inversiones (CII). Este fondo busca promover el desarrollo sostenible e inclusivo a través del sector privado, impulsando innovaciones empresariales escalables que generen oportunidades para poblaciones vulnerables.

El nuevo convenio sustituye al FOMIN III y continuará apoyando proyectos con impacto social y ambiental, como programas de acción climática, incubadoras empresariales y uso de tecnologías emergentes como blockchain en la producción agrícola. Panamá, que ha recibido históricamente $7.5 por cada dólar aportado al fondo, seguirá beneficiándose de estos programas regionales.

Acuerdo fiscal con Ecuador para mejorar la transparencia

Por último, se aprobó el proyecto de ley 33-25, que autoriza el Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria con Ecuador.

Este convenio, negociado entre las autoridades fiscales de ambos países, facilitará el intercambio automático y bajo requerimiento de información tributaria, ayudando a combatir la evasión fiscal, optimizar la recaudación y garantizar la confidencialidad de los datos.

La firma del acuerdo representa un paso clave en el objetivo de Panamá de salir de la lista de paraísos fiscales de Ecuador, vigente desde 2008, lo que eliminaría penalizaciones fiscales a empresas ecuatorianas interesadas en invertir en el país y fortalecería la imagen internacional de Panamá en su camino hacia la OCDE.