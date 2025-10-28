Nacional - 28/10/25 - 06:40 PM

Gabinete nombra a dos nuevos magistrados suplentes de la Corte Suprema

Guimara Darcel Aparicio Ortega y Juan Carlos Tatis Castillo fue nombrado magistrado suplente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Consejo de Gabinete aprobó este martes las designaciones de dos nuevos magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia.

Mediante la Resolución No. 121-25, fue designada Guimara Darcel Aparicio Ortega como magistrada suplente en la Sala Primera de lo Civil. Por su parte, con la Resolución No. 122-25, Juan Carlos Tatis Castillo fue nombrado magistrado suplente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral.

Guimara Darcel Aparicio Ortega se graduó en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá en 1990, y es magíster en Derecho Privado con especialización en Responsabilidad Civil.

Ha sido directora del Semanario de Sistemas Jurídicos, consultora jurídica y asistente de magistrado en la Corte Suprema de Justicia. También ha ocupado cargos como juez titular de Circuito Civil y magistrada suplente del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Por su parte, Juan Carlos Tatis Castillo es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, generación 1990. Ha sido juez municipal, juez de Circuito Civil, magistrado del Primer y Cuarto Tribunal Superior, y participó en la elaboración de la Ley 12 de 2016, sobre Procesos Concursales de Insolvencia.

Con estas designaciones, los nuevos magistrados suplentes apoyarán a los magistrados principales Gisela Agurto (Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral) y Carlos Villalobos (Sala Primera de lo Civil).

Te puede interesar

Asamblea rechaza proyecto que buscaba liberar concesiones de transporte público

Asamblea rechaza proyecto que buscaba liberar concesiones de transporte público

 Octubre 28, 2025
Gabinete nombra a dos nuevos magistrados suplentes de la Corte Suprema

Gabinete nombra a dos nuevos magistrados suplentes de la Corte Suprema

 Octubre 28, 2025
Gobierno lanza programa para verificar toda la carga en Panamá

Gobierno lanza programa para verificar toda la carga en Panamá

 Octubre 28, 2025
BAC busca fusión histórica con Multibank y se posiciona entre gigantes

BAC busca fusión histórica con Multibank y se posiciona entre gigantes

Octubre 28, 2025
Familias afectadas y suspensión de clases en sectores de Herrera y Los Santos

Familias afectadas y suspensión de clases en sectores de Herrera y Los Santos

 Octubre 28, 2025

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas