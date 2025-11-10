Gas irritante y fuerte lluvia marcan celebraciones del 10 de noviembre en Colón

Las festividades del 10 de noviembre en la provincia de Colón estuvieron marcadas por incidentes que empañaron los desfiles cívicos, incluyendo el uso de gas irritante y condiciones climáticas adversas.

El primer incidente ocurrió en la noche del 9 de noviembre, tras el desfile cívico en el corregimiento de Sabanitas, cuando agentes de la Policía Nacional solicitaron a los presentes desalojar la ruta del desfile, que se encontraba en una de las vías principales de la carretera Panamá-Colón.

Muchos colonenses, que después de finalizar el evento se quedaron en la zona disfrutando con familiares y amigos en los puestos móviles, no respondieron de inmediato a la solicitud de desalojo. Esto llevó a la Policía a utilizar gases irritantes, lo que provocó pánico y una estampida en el área. La medida fue vista como excesiva por algunos, ya que el desfile en Sabanitas se lleva a cabo desde hace casi 18 años, y se había otorgado permiso hasta las 10:00 p.m.

Diana Pájaro, representante del corregimiento de Sabanitas, calificó la acción de la Policía como un "acoso" hacia la comunidad. "El uso de gas pimienta incluso me afectó a mí, y lo mismo sucedió con muchas familias y niños", expresó Pájaro, quien además criticó la presencia de unidades antimotines en la zona.

A pesar de intentar obtener una respuesta oficial de la Policía Nacional, no se recibió comentario alguno sobre lo sucedido.

Por otro lado, en el desfile cívico del 10 de noviembre, realizado en Gatuncillo Norte, en el corregimiento de San Juan, la lluvia fue la protagonista.



A pesar de las intensas lluvias que dificultaron el desarrollo normal de los actos, varias delegaciones continuaron con el desfile y rindieron homenaje a la patria, mostrando su determinación y compromiso con las tradiciones cívicas de la región.