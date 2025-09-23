Gerente de Ena: rebaja o uso gratis de los corredores no es viable

La disminución del peaje en todos los tramos de los corredores a un tope máximo de 75 centavos, a través de una ley impulsada por el diputado Betserai Richards, podría morir en su cuna, ya que la misma ignoraría los estrictos compromisos financieros de Ena Panamá.

La gerente de Ena Panamá, Yessica Goti, explicó que no se pueden promover leyes ignorando las responsabilidades económicas de la entidad, lo que demuestra una desconexión en cuanto al tema, emocionando a la población con una propuesta que legalmente no es factible.

De acuerdo con Goti, los corredores Norte y Sur son entidades jurídicas totalmente independientes con compromisos contractuales y financieros diferentes. “El Corredor Sur ya fue refinanciado en el 2020, o sea, que hay una deuda, y lo mismo sucede con el Corredor Norte, que también tiene compromisos económicos; sin embargo, se está afirmando que estas vías ya fueron pagadas”, precisó.

La gerente de Ena Panamá dejó claro que no era viable una rebaja de peajes ni establecer el uso de los corredores gratis, porque sería una irresponsabilidad frente a los tenedores de bonos que prestaron el dinero para hacer las inversiones que necesitan las autopistas, confiando en una administración responsable; por eso, si esto se diera por alguna causa, alguien tiene que terminar pagando el dinero que se deje de percibir.

“Como panameños debemos entender cómo funcionan los corredores para saber si es viable o no lo que solicitamos y saber cuáles son las repercusiones de hacer cualquier cambio, por eso debemos tener cuidado con lo que pedimos, porque hoy puede resultar atractivo y hasta emocionante que se bajen las tarifas o que el paso sea gratuito, pero el resultado podría ser falta de mantenimiento e inversiones y que estas autopistas se conviertan en una calle más”, aseguró Goti.

Por el momento, en Panamá no tiene previsto aumentar los peajes, aunque los costos de operación y mantenimiento se han incrementado; en su lugar, se ha buscado alternativas como construir más accesos que permitan un mayor flujo de autos.

Entre los planes de inversión que mantiene Ena Panamá a corto plazo están la ampliación del acceso a Ciudad Radial y la construcción de dos entronques adicionales en este sector, mejoras en los accesos y salidas en Don Bosco, e incluso se tiene previsto la extensión del Corredor Sur hasta Pacora con un ramal hacia la terminal de carga de Tocumen.

“Los ingresos que reciben los corredores se invierten en mejoras, ampliaciones y accesos que lleguen a nuevas comunidades, lo que traerá progreso y desarrollo para sus habitantes y el país”, recalcó la funcionaria.

Añadió que entiende las molestias que causan los tranques dentro de los corredores, pero los mismos se deben al aumento de tráfico en las horas pico que complica a casi todas las avenidas de la ciudad o las reparaciones periódicas que se les hacen a las vías.