Gigante naviero francés pone sus ojos en Panamá

La tercera naviera más grande del mundo, CMA CGM S.A., manifestó su interés en establecer una terminal portuaria en Panamá. El anuncio se dio tras una reunión en Nueva York entre el presidente José Raúl Mulino y Rodolphe Saadé, presidente del grupo francés, quien destacó la posición estratégica y facilidades logísticas del país.

Entre los proyectos que evalúan están los nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá, en Corozal y Telfer. La naviera, que opera 200 rutas marítimas en 400 puertos de 150 países, calificó a Panamá como clave para su expansión.

Mulino recalcó que el país impulsa una estrategia marítima nacional que busca sanear concesiones y abrir espacio a nuevas inversiones portuarias.