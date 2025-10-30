Gobernación arranca noviembre con cremación de banderas

La Gobernación de la provincia de Panamá dio inicio al mes de la patria con un acto solemne de cremación de más de 200 banderas en mal estado, cumpliendo con el protocolo establecido para el retiro digno de este importante símbolo nacional.

La Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, agradeció la organización del evento y destacó la importancia de enseñar a los jóvenes el respeto hacia la bandera y los valores patrios.

Por su parte, la gobernadora Mayín Correa recordó que la cremación de banderas es una atribución exclusiva de las gobernaciones, e informó que el edificio histórico donde opera la institución cuenta con un espacio especial para guardar las cenizas del emblema nacional.

El abanderado del acto fue el reconocido acordeonista Ulpiano Vergara, quien recibió el honor por sus 55 años de trayectoria artística y su aporte al folclore panameño.

La ceremonia se realizó en cumplimiento de la Ley 34 de 1949 y del Decreto Ejecutivo 337 de 2017, que regulan el uso y conservación de la Bandera Nacional, el Himno y el Escudo de Armas.