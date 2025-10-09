Gobernación sigue recibiendo banderas en mal estado

La Gobernación de la provincia de Panamá anunció que ha recibido más de 800 banderas en mal estado durante los primeros días de octubre, las cuales serán cremadas en un acto simbólico el próximo 29 de octubre, como parte de las actividades que dan la bienvenida al mes de la patria.

El evento, cargado de patriotismo y respeto al símbolo nacional, busca despedir con honor las banderas desteñidas, rotas o deshilachadas, que serán transformadas en cenizas y devueltas a la tierra panameña, en un gesto que representa el ciclo de la patria.

Las autoridades recordaron que la recepción de banderas aún continúa, tanto para entidades públicas y privadas como para ciudadanos particulares que deseen participar en la ceremonia.

Este procedimiento se ampara en la Ley 34 del 15 de diciembre de 1949 y en el Decreto Ejecutivo 337 del 22 de diciembre de 2017, los cuales establecen las normas correctas para el uso de los Símbolos de la Nación, incluyendo la Bandera Nacional, el Himno y el Escudo de Armas.

La Gobernación reiteró el llamado al respeto y manejo adecuado de los símbolos patrios, recordando que honrar la bandera es honrar a Panamá. 🇵🇦