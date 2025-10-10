Gobierno aclara lo de Villa Diplomática y frena rumores políticos

El Ministerio de Cultura del gobierno del presidente José Raúl Mulino salió al paso de los cuestionamientos sobre el rescate de obras públicas paralizadas por décadas, asegurando que ciertos medios buscan politizar los esfuerzos de recuperación de patrimonio estatal.

En un comunicado oficial, las autoridades enfatizan que hospitales, iglesias, escuelas, centros deportivos, plantas potabilizadoras y edificios históricos están siendo rescatados de manera transparente y responsable, contrario a lo que hicieron administraciones pasadas que dejaron pérdidas millonarias al Estado.

El foco de la polémica, la llamada Villa Diplomática, representa menos del 0,1% del total de inversión del gobierno y ha sido vinculada de forma malintencionada con dos de las hijas del presidente.

El comunicado aclara que las fotos que circularon datan de julio de 2024, cuando se realizó una visita preliminar motivada únicamente por intereses académicos en arquitectura y diseño, y que no existe interés económico ni uso familiar de la propiedad.

Entre los proyectos prioritarios que ya se están ejecutando se destacan el Hospital de Cancerología, la potabilizadora de Howard, la Escuela Antonio José de Sucre en David, el Museo Reina Torres de Araúz, el túnel de la Línea 3 y el cuarto puente.

El gobierno reafirma su compromiso con la recuperación del patrimonio de los panameños, “sin politiquería, con trabajo serio y concreto”, asegurando que todos los procesos se manejan de manera abierta y transparente.