Gobierno confirma que Hospital Modular está en abandono; ‘nunca se utilizó’

El Hospital Modular Panamá Solidario se encuentra en estado de abandono y deterioro total, así lo confirmó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

El ministro dijo que la estructura será reubicada para ser utilizada por la Policía Nacional. Además, dijo desconocer por qué el hospital está registrado a nombre del Ministerio de Obras Públicas (MOP), institución que luego cedió la estructura a la Policía Nacional.

“Desde hace mucho tiempo ese hospital está abandonado, ya no tiene ningún equipo adentro. Tratamos de que el MOP le cediera a la Policía Nacional el hospital modular; eso ocurrió, la Policía está esperando tener los fondos para reubicar eso, y el Minsa los va a ayudar a que reconstruyan ese hospital para la Policía Nacional”, expresó el Boyd.

Además, destacó que movilizar la estructura será más costoso que construir uno nuevo.

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino señaló que el “hospital modular nunca se utilizó y actualmente está totalmente deteriorado, no tiene absolutamente ningún equipo”.

Las declaraciones del ministro y el presidente se dan luego de que los diputados del Movimiento Otro Camino (Moca), Betserai Richards, Ernesto Cedeño, José López Barboni y Grace Hernández realizaran un recorrido en el hospital para denunciar el abandono y vandalismo que han sufrido las infraestructuras.

Revelaron que el sitio carece de seguridad y mantenimiento, lo que provocó que se vandalizaran las tuberías de cobre.

Además, solicitaron a la Contraloría General de la República realizar una auditoría para determinar si existe o no lesión patrimonial.

Esta obra, construida a un costo de $10.9 millones de dólares, fue inaugurada durante la pandemia del COVID-19 por la administración de Laurentino Cortizo.