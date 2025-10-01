Gobierno coordina acciones por paso de línea eléctrica

El Gobierno Nacional avanza en un plan para llevar electricidad y mejoras sociales a las comunidades afectadas por la construcción de la línea de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia.

La iniciativa busca atender las necesidades más urgentes de los residentes en sectores de salud, educación, infraestructura y electricidad, mientras se prepara la construcción del proyecto que tendrá una extensión de 500 kilómetros y capacidad de transportar 400 megavatios.

La ruta de la línea iniciará en la ciudad de Panamá, atravesará Alto Bayano, la Comarca Guna Wargandi y Mulatupu en Guna Yala, para luego conectar con Colombia mediante un tramo submarino que llegará a Necoclí.

Para coordinar la intervención en las comunidades, se han creado mesas de trabajo con reuniones quincenales y personal asignado para acercarse directamente a los pobladores, garantizando que los proyectos sociales acompañen la obra eléctrica y generen empleo local.

El inicio de la construcción está previsto para el segundo semestre de 2026, con culminación en el primer semestre de 2029.

La Secretaría Nacional de Energía asegura que el proyecto fortalecerá la integración energética nacional y llevará beneficios económicos, sociales y ambientales a comunidades históricamente excluidas de la red eléctrica.



