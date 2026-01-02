Japoneses interesados en centro de mantenimiento a 500 barcos en Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reveló este viernes que un grupo japonés, que no identificó plenamente, ha expresado su intención de establecer en un puerto en construcción en el oeste del país un centro de mantenimiento para más de medio millar de embarcaciones.

Durante la tradicional entrega de un informe de gestión de inicio de año ante el Parlamento unicameral, Mulino dijo que este interés es uno de los resultados de una visita oficial a Japón realizada en septiembre pasado.

“En Puerto Armuelles, donde tenemos un 63 % de avance en el puerto multimodal, uno de los mayores grupos japoneses de la industria naviera ha enviado una carta de intención para que ese puerto sea un centro de mantenimiento de una flota de más de 500 embarcaciones. Puerto Armuelles es prioritario en mi agenda”, declaró el jefe del Estado.

La Administración de Mulino desarrolla un nuevo puerto multipropósito en Puerto Armuelles, en el litoral Pacífico, con una inversión de 21,3 millones de dólares. La primera fase debe culminar a mediados de 2026 para dar paso a la fase logística.

Japón es el tercer usuario del Canal de Panamá, mientras que el 42 % de la marina mercante japonesa navega bajo bandera panameña, lo que representa el 32 % de los 8.800 barcos que actualmente están registrados en Panamá, según datos oficiales.

La Presidencia panameña informó el pasado 10 de septiembre que la Autoridad Marítima de Panamá y dos empresas japonesas firmaron un acuerdo para desarrollar un parque logístico en Puerto Armuelles con metas a corto y mediano plazo.

Sin revelar los nombres de las compañías, el Gobierno explicó que se trata de una naviera con una gran flota de buques abanderados en Panamá y de un importante grupo económico japonés con presencia global en el sector marítimo.

El acuerdo busca desarrollar un parque logístico multipropósito enfocado en el manejo, almacenamiento, procesamiento y distribución de productos agrícolas, además de otros bienes y servicios logísticos, incluyendo reempaque, consolidación y actividades complementarias, para optimizar la cadena de suministro y facilitar el comercio, según la información oficial. EFE