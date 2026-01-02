Nacional - 02/1/26 - 12:15 PM

Obispo de Colón y Guna Yala envía mensaje de prosperidad para este nuevo año

Los colonenses esperan que la riqueza que genera la provincia con todo el sistema logístico sea revertida en la población.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

En un mensaje dirigido a la comunidad colonense para este 2026, el obispo de Colón y Guna Yala, monseñor Manuel Ochogavía, pidió lo mejor para todos.

El obispo pidió "que el Señor le permita a los colonenses tener un año lleno de prosperidad, salud y sobre todo en familia".

De acuerdo con Ochogavía, se busca que todos se puedan encontrar como hermanos y que este año se pueda vivir en Dios.

“Que el señor ponga su mano poderosa sobre nuestras vidas, sobre Panamá, y que permita que todos podamos vivir en un país mejor con dignidad”, indicó.

Dijo además que ojalá todos los panameños podamos poner nuestro mejor esfuerzo para hacer de Panamá un país justo, donde todos puedan vivir en equidad y dignidad.

También deseó que las familias solo tengan buenas noticias, que en la casa esté la prosperidad necesaria y el trabajo sea bendecido con frutos.  

La provincia de Colón espera que para este año la actual administración entregue proyectos que habían sido abandonados, como el estadio Roberto Mariano Bula.

Y además, los colonenses esperan que la riqueza que genera la provincia con todo el sistema logístico sea revertida en la población con mejores viviendas, mejoras en el sistema educativo, empleos, carreteras y otros.

