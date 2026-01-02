Mulino asegura que la salud empieza a caminar tras años de atraso

El presidente José Raúl Mulino dijo hoy que su administración impulsa más de 200 obras y acciones en salud a nivel nacional



Durante su mensaje a la Nación, el mandatario se refirió a obras que estuvieron detenidas, de deudas acumuladas y de un sistema que por años no dio abasto.

Mulino dijo que este año se empezó a corregir el rumbo, aunque reconoció que el problema no se resuelve de un día para otro.

Aclaró que no se trata solo de levantar edificios, sino de que esos centros funcionen, atiendan pacientes y respondan a la demanda real de la población.

Mencionó como avances concretos la puesta en marcha del Hospital de Bugaba, la Policlínica de David, el Centro de Salud de Río Hato, el Centro de Salud de Guararé y el Hospital Manuel Amador Guerrero en Colón, este último con capacidad para atender a más de 300 mil personas. Obras que, según dijo, llevaban años estancadas y hoy están operativas.

Mulino también se refirió a las zonas históricamente relegadas.

Informó sobre la entrega de centros de salud en Chiriquí Grande, Bastimentos, Llano del Ñopo, comunidades Emberá Wounaan y 12 puestos de salud en la Comarca Ngäbe Buglé, con el objetivo de acercar la atención médica a áreas rurales y comarcales.

En cuanto al acceso a medicamentos, destacó la reducción de precios de 140 fármacos, con rebajas que alcanzan hasta 96%, disponibles en las 110 farmacias del Ministerio de Salud. Señaló que esta medida busca aliviar el gasto de los pacientes y garantizar tratamientos continuos.

El presidente anunció además que durante el mes de enero será inaugurada la Policlínica de San Isidro, en San Miguelito, una obra largamente esperada por una de las zonas más pobladas del país.

Sobre los proyectos en ejecución, mencionó el Hospital de Metetí, los hospitales Anita Moreno, Aquilino Tejeira y San José de Las Palmas, los MINSA CAPSI de Santa Fe y Tigre de los Amarillos, así como el Hospital del Niño en la ciudad de Panamá.

Mulino subrayó que el fortalecimiento del sistema no depende solo de infraestructura. Indicó que en el último año se realizaron 1,537 nombramientos, distribuidos entre personal técnico y de apoyo.

Se crearon 218 plazas para médicos recién graduados, se nombraron 476 médicos internos y se otorgó estabilidad laboral a 2,149 profesionales de la salud que trabajaban bajo contratos temporales.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que durante este año se ejecutará una inversión superior a 1,400 millones de dólares en infraestructura sanitaria, destinada a más de 40 proyectos en todo el país, con el objetivo de fortalecer la red pública y mejorar el acceso a la atención médica.

El mensaje cerró con una idea central: el rezago en salud sigue siendo profundo, pero el Gobierno sostiene que ya hay avances visibles. La evaluación final, como siempre, quedará en manos de los pacientes y del tiempo.