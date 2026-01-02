Presidente destaca caída del déficit y reconoce aumento de deuda en Panamá

Panamá. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, destacó este viernes como un logro de su Administración la reducción del déficit fiscal, aunque admitió un aumento de la deuda pública de más del 10 %, para superar los 59.000 millones de dólares, desde que asumió el poder hace 18 meses.

En el tradicional informe a la Nación de inicio de año desde el Parlamento, Mulino resaltó que en el 2025 se logró la meta de un déficit fiscal “de máximo 4 %”, muy por debajo del 7,35 % registrado en 2024, en un esfuerzo que fue reconocido por las dos calificadoras más importantes del mundo: Moody’s y Standard & Poor’s, que mantuvieron el grado de inversión del país.

En noviembre pasado, Standard & Poor’s (S&P) ratificó la calificación de grado de inversión de Panamá en BBB- con perspectiva estable, mientras que Moody’s mantuvo la de Baa3 con perspectiva negativa.

Durante 2025, Panamá mejoró su riesgo país, es decir, la tasa de interés que paga el Estado a sus acreedores, que bajó a 153 puntos base, un 54 % menos que el año anterior, lo que fue consecuencia de la recuperación de la confianza del mercado internacional, explicó el mandatario.

Mulino detalló además que el año pasado se adelantó financiamiento por 587 millones de dólares para cubrir obligaciones de 2026, algo que de no haberse hecho, dijo, habría complicado el presente año fiscal, ya que el aumento del saldo de la deuda pública al cierre del año pasado habría sido de 3.837 millones de dólares.

Precisó que la proyección de la deuda pública al cierre de 2025 se estima en 59.368 millones de dólares, lo que representa un incremento del 10,47 % frente a los 53.737 millones de dólares registrados en 2024, según cifras citadas por él mismo en su discurso.

El aumento, explicó, se debe al pago a proveedores, a acreencias heredadas del Gobierno anterior de Laurentino Cortizo (2019-2024) y a los aportes al seguro social, que tras la reforma aprobada en 2025 deben ser de 966 millones de dólares anuales.

“Por supuesto que desearíamos no incrementar la deuda, eliminar el déficit, pero eso implicaría recortes muy traumáticos al presupuesto general del Estado, con consecuencias negativas para los ciudadanos, especialmente para los de menores ingresos”, afirmó Mulino, al defender un plan de ajuste progresivo con sentido social.

Sobre la deuda pública, el presidente reiteró sus críticas contra la administración de Cortizo, señalando que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2024 la deuda creció en 22.718 millones de balboas, un 73 % en solo cinco años, alcanzando los 53.737 millones, “sin una sola obra que pudiera justificar semejante deuda”.

Ese aumento, agregó, tuvo un impacto directo en el costo de financiamiento del Estado, ya que el pago anual de intereses se duplicó, pasando de 1.264 millones a 2.519 millones de dólares, lo que se traduce en menos recursos para inversión y más dinero para pagar intereses.