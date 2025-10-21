Gobierno formaliza contrato para operatividad del Sistema Penal Acusatorio

Panamá, El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N. 125-25, que autoriza a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) a contratar, mediante procedimiento excepcional, a la empresa Inversiones Tecnológicas de América, S.A., por un monto total de B/.3,904,740.30.

El contrato contempla el servicio de mesa de ayuda, optimización de base de datos, implementación de mejoras, capacitación, soporte y mantenimiento de los equipos de las salas de audiencias de la plataforma tecnológica del Sistema Penal Acusatorio (SPA), para el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

La Resolución detalla que desde 2023 la AIG había contratado los servicios de esta empresa por doce meses, pero la prestación continuó durante todo 2024 para garantizar la operatividad de la plataforma. Por ello, se hace necesaria la formalización de este contrato con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2025.

El procedimiento excepcional se justifica debido a que la empresa es el único representante local autorizado de la Plataforma TEMIX EBS, considerada esencial para la gestión de las instituciones que administran el Sistema Penal Acusatorio.

De acuerdo con el Informe Técnico Fundado de la AIG, se han establecido todas las condiciones técnicas necesarias para garantizar la prestación de los servicios durante el periodo contratado.