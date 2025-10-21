Gobierno impulsa regreso de los biocombustibles: Orillac presenta proyecto

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca reactivar el uso de biocombustibles en Panamá, modificando la Ley 42 de 2011 y el Código Fiscal, con el fin de impulsar la inversión, generar empleo y fortalecer el agro nacional.

Orillac explicó que esta iniciativa del Ejecutivo pretende garantizar un suministro energético más seguro, confiable y económico, beneficiando tanto al consumidor como al medio ambiente.

Además, se busca diversificar la matriz energética y promover la autosuficiencia nacional a través del uso de bioetanol anhidro como aditivo obligatorio en un 10% para las mezclas con gasolina.

La Secretaría Nacional de Energía (SNE) será la entidad encargada de otorgar los permisos de producción, almacenamiento y comercialización de biocombustibles, tanto para productores nacionales como para importadores en las Zonas Libres de Combustibles.

Con esto, el Gobierno apunta a reactivar la economía rural, atraer inversión extranjera y fomentar una energía más limpia y sostenible.