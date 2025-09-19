Gobierno instalará Comisión de Salario Mínimo en noviembre

La ministra de Trabajo, Jaqueline Muñoz, anunció que a mediados de noviembre se instalará la Comisión de Salario Mínimo, encargada de definir el nuevo salario mínimo que regirá a partir de enero de 2026.

Muñoz indicó que este proceso se realizará conforme a lo establecido en el artículo 174 del Código de Trabajo, el cual estipula que la revisión del salario mínimo debe efectuarse cada dos años.

La ministra también aclaró que "el sector privado no ha solicitado que no se revise el salario mínimo", y enfatizó la necesidad de encontrar un equilibrio entre los intereses empresariales y las necesidades de los trabajadores. "Si para las empresas las cosas están complicadas, para el trabajador también, y hay que buscar los puntos medios", expresó.

Asimismo, aseguró que desde el Ministerio de Trabajo se velará por los derechos de los trabajadores durante todo el proceso.

La Comisión de Salario Mínimo estará conformada por representantes del sector empresarial, del sector trabajador y del sector gubernamental.

