Nacional - 19/9/25 - 01:05 PM

Gobierno instalará Comisión de Salario Mínimo en noviembre

La ministra también aclaró que "el sector privado no ha solicitado que no se revise el salario mínimo", y enfatizó la necesidad de encontrar un equilibrio entre los intereses empresariales y las necesidades de los trabajadores.

 

Por: Redacción / Web -

La ministra de Trabajo, Jaqueline Muñoz, anunció que a mediados de noviembre se instalará la Comisión de Salario Mínimo, encargada de definir el nuevo salario mínimo que regirá a partir de enero de 2026.

Muñoz indicó que este proceso se realizará conforme a lo establecido en el artículo 174 del Código de Trabajo, el cual estipula que la revisión del salario mínimo debe efectuarse cada dos años.

La ministra también aclaró que "el sector privado no ha solicitado que no se revise el salario mínimo", y enfatizó la necesidad de encontrar un equilibrio entre los intereses empresariales y las necesidades de los trabajadores. "Si para las empresas las cosas están complicadas, para el trabajador también, y hay que buscar los puntos medios", expresó.

Asimismo, aseguró que desde el Ministerio de Trabajo se velará por los derechos de los trabajadores durante todo el proceso.

La Comisión de Salario Mínimo estará conformada por representantes del sector empresarial, del sector trabajador y del sector gubernamental.
 

Te puede interesar

¡Darién se monta en la ola portuaria!

¡Darién se monta en la ola portuaria!

 Septiembre 19, 2025
Asamblea prueba en primer debate presupuesto del Canal

Asamblea prueba en primer debate presupuesto del Canal

 Septiembre 19, 2025
ANATI abre oficina para titulación de tierras en Capira

ANATI abre oficina para titulación de tierras en Capira

 Septiembre 19, 2025
MiAmbiente anuncia auditoría integral a Mina de Cobre Panamá

MiAmbiente anuncia auditoría integral a Mina de Cobre Panamá

 Septiembre 19, 2025
Bebé abandonado en Bocas queda bajo protección de la SENNIAF

Bebé abandonado en Bocas queda bajo protección de la SENNIAF

 Septiembre 19, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga

hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga
Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?

Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?