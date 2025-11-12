Nacional - 12/11/25 - 12:00 AM

Gómez pide respeto para la familia de Esteban De León; causa de muerte aún está en investigación

Por: Redacción Crítica -

El procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez, pidió respeto para la familia de Esteban De León, joven de 25 años, quien fue encontrado sin vida el pasado 5 de noviembre en el sector de Las Paredes, en la 24 de Diciembre.

Destacó que el móvil y las causas de su muerte aún están en investigación.

“Quiero pedirles respeto por los familiares que sufren en este tipo de casos, porque existe un clamor latente de recuperar a ese familiar y, por supuesto, hay situaciones que terminan en un desenlace lamentable. Hay que tener respeto hacia los familiares, porque también se constituyen víctimas frente a estos hechos”, manifestó el procurador.

Por otro lado, instó a la población a reportar de inmediato cualquier caso de desaparición, señalando que es muy importante actuar con rapidez.

“Si el desenlace es una evasión o una salida voluntaria de esa persona de su entorno familiar y cotidiano, esa es una decisión, pero por lo menos ya tenemos una respuesta frente a esa presunta desaparición”, manifestó Gómez ante los medios de comunicación.

