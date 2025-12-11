¡Urgente! CSS busca a enfermer@s para contratación

La Caja de Seguro Social (CSS) encendió motores y anunció un nuevo proceso de contratación de enfermeras y enfermeros para reforzar la atención en los hospitales del país.

Es un movimiento urgente y necesario, porque todos sabemos que el sistema de salud viene cargando más trabajo del que puede soportar.

Este lunes 15 de diciembre, desde tempranito, los aspirantes tendrán que enfrentarse a unas pruebas de conocimientos básicos.

No es un simple trámite: la CSS quiere asegurarse de que quienes entren estén listos para lidiar con la realidad diaria de las salas de urgencias y los pabellones, donde cada minuto importa.

Para la gente del Área Metropolitana, Colón, Panamá Este y Panamá Oeste, el punto de encuentro será el auditorio del Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, en Calidonia. Un sitio céntrico donde, desde ya, se espera un movimiento grande de profesionales buscando su oportunidad.

En las provincias centrales, la cita será en el Hospital Dr. Rafael Estévez, en Aguadulce; en Chiriquí, el examen será en el Hospital Dr. Rafael Hernández; y en Bocas del Toro, en el Hospital Dr. Raúl Dávila Mena.

En todos los puntos, las pruebas arrancan a las 8:00 a.m. en punto.

La CSS indicó que no se puede llegar improvisando: deben llevar cédula, copia del diploma de Enfermería, bolígrafo, lápiz, borrador, y una calculadora que no sea del celular. Nada de inventos.

Con este llamado masivo, la institución reafirma que está enfocada en fortalecer el recurso humano en salud y en mejorar la calidad del servicio para toda la población. Un esfuerzo necesario y esperado, en un país donde la atención médica es una de las mayores preocupaciones de la gente.