Gran parte de Chiriquí sin agua por afectaciones en plantas potabilizadoras

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas han causado serias afectaciones en las plantas potabilizadoras de varias zonas de la provincia de Chiriquí, dejando a gran parte de la población sin acceso al suministro de agua potable.

En el distrito de Bugaba, las plantas potabilizadoras de El Bongo y Santa Marta se han visto obligadas a detener su producción debido a la crecida de los ríos Macho de Monte y Divalá, lo que ha interrumpido el proceso de captación de agua. Además, la planta de San Bartolo también se encuentra fuera de servicio a causa de la subida del río.

En el corregimiento de Los Algarrobos, la estación de bombeo El Tucán ha sufrido fallas mecánicas, lo que ha afectado el suministro de agua en varios sectores.

Ante esta situación, cuadrillas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) están trabajando para solucionar las fallas y reactivar las plantas afectadas.



Se espera que en las próximas horas se normalice el servicio en las áreas impactadas, aunque el Idaan ha pedido paciencia a la ciudadanía debido a las condiciones climáticas adversas.

