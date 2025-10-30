Gringos donan 6 carros para operaciones migratorias

El Gobierno de los Estados Unidos entregó este jueves seis vehículos al Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá, destinados a fortalecer su capacidad operativa en zonas fronterizas.

La donación fue recibida por el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, de manos del embajador Kevin Marino Cabrera.

La entrega incluyó dos autobuses de 50 pasajeros, dos microbuses con capacidad para 15 personas y dos camionetas tipo pick-up 4x4, que serán utilizadas por el personal del SNM para ampliar el radio de acción de la institución a nivel nacional.

“Estos vehículos simbolizan la confianza mutua, la colaboración permanente y el compromiso compartido con la seguridad y la gestión controlada de nuestra frontera”, declaró Ábrego, al destacar el impacto directo que tendrán en la respuesta ante los desafíos migratorios.

Más que una entrega logística, esta donación representa una apuesta por la dignidad humana. “Nos permite operar con mayor eficiencia, seguridad y sentido humanitario. Son herramientas clave para avanzar hacia una movilidad ordenada, regulada y respetuosa de los derechos fundamentales de cada individuo”, añadió el ministro.

En un mundo donde la migración exige coordinación, solidaridad y responsabilidad compartida, Panamá y Estados Unidos demuestran que la cooperación internacional no solo es posible, sino esencial. “Gestos como este reafirman que la cooperación internacional es el camino correcto para garantizar la seguridad, la dignidad y los derechos de todas las personas”, concluyó Ábrego.