Grupo Estrella adquiere activos de Cemex en Panamá

Con una inversión superior a los 200 millones de dólares, el Grupo Estrella, empresa originaria de República Dominicana, anunció la adquisición de los activos de Cemex en Panamá, como parte de su estrategia de expansión internacional.

Esta operación fortalece su unidad de negocio Cemento PANAM y consolida su presencia en el mercado regional.

La compra incluye la planta de Cemento Bayano —que cuenta con dos líneas de producción integradas—, así como todas las operaciones relacionadas con cemento, plantas de concreto y agregados.

“Nos sentimos muy contentos de fortalecer nuestra presencia en Panamá y ser parte de su crecimiento y desarrollo. Esta inversión nos permitirá ofrecer soluciones integrales al mercado local y regional”, expresó Giuseppe Maniscalco, presidente de la División Industrial del Grupo Estrella.

Maniscalco también destacó la incorporación de un equipo altamente calificado de profesionales panameños, y reiteró la confianza de la empresa en el futuro económico del país.

Con 42 años de experiencia en el sector construcción, el Grupo Estrella es un referente en República Dominicana, Centroamérica y el Caribe.

La empresa ha estado presente en Panamá durante los últimos 12 años, participando en proyectos de infraestructura y energía.

La operación fue asesorada financieramente por Munegu Partners. La estructuración del financiamiento estuvo a cargo de Bladex, con la participación de BAC y Global Bank.