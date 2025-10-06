Nacional - 06/10/25 - 10:04 AM

Grupo Estrella adquiere activos de Cemex en Panamá

La compra incluye la planta de Cemento Bayano —que cuenta con dos líneas de producción integradas—, así como todas las operaciones relacionadas con cemento, plantas de concreto y agregados.

 

Por: Redacción / Web -

 Con una inversión superior a los 200 millones de dólares, el Grupo Estrella, empresa originaria de República Dominicana, anunció la adquisición de los activos de Cemex en Panamá, como parte de su estrategia de expansión internacional. 

Esta operación fortalece su unidad de negocio Cemento PANAM y consolida su presencia en el mercado regional. 

La compra incluye la planta de Cemento Bayano —que cuenta con dos líneas de producción integradas—, así como todas las operaciones relacionadas con cemento, plantas de concreto y agregados. 

“Nos sentimos muy contentos de fortalecer nuestra presencia en Panamá y ser parte de su crecimiento y desarrollo. Esta inversión nos permitirá ofrecer soluciones integrales al mercado local y regional”, expresó Giuseppe Maniscalco, presidente de la División Industrial del Grupo Estrella. 

Maniscalco también destacó la incorporación de un equipo altamente calificado de profesionales panameños, y reiteró la confianza de la empresa en el futuro económico del país. 

Con 42 años de experiencia en el sector construcción, el Grupo Estrella es un referente en República Dominicana, Centroamérica y el Caribe.

Te puede interesar

Grupo Estrella adquiere activos de Cemex en Panamá

Grupo Estrella adquiere activos de Cemex en Panamá

 Octubre 06, 2025
Nueva Italia cierra autopista por más de dos semanas sin agua

Nueva Italia cierra autopista por más de dos semanas sin agua

 Octubre 06, 2025
Senniaf sin denuncias por explotación sexual de menores

Senniaf sin denuncias por explotación sexual de menores

 Octubre 06, 2025
Analmo: Contrabando de arroz pone en riesgo producción nacional

Analmo: Contrabando de arroz pone en riesgo producción nacional

 Octubre 06, 2025
28 evacuados y 25 viviendas afectadas por lluvias en Boquete

28 evacuados y 25 viviendas afectadas por lluvias en Boquete

 Octubre 06, 2025

 La empresa ha estado presente en Panamá durante los últimos 12 años, participando en proyectos de infraestructura y energía. 

La operación fue asesorada financieramente por Munegu Partners. La estructuración del financiamiento estuvo a cargo de Bladex, con la participación de BAC y Global Bank.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asamblea aprueba $14,6 millones para docentes jubilados

Asamblea aprueba $14,6 millones para docentes jubilados