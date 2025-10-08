Nacional - 08/10/25 - 12:00 AM

Guatemala y Panamá lideran crecimiento en Centroamérica

Guatemala y Panamá lideran el crecimiento económico en Centroamérica este 2025, ambos con un 3,9 % del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con las previsiones presentadas ayer por el Banco Mundial (BM).

A estos dos países les siguen sus socios en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) Costa Rica, con un alza del PIB del 3,6 % este 2025; Honduras, con el 3,5 %; Nicaragua, con el 3,1 %; República Dominicana, con el 3 %; El Salvador, con el 2,5 % y Belice, con el 1,5 %.

Para el próximo año, República Dominicana y Panamá encabezarán el crecimiento económico de la subregión con el 4,3 % y 4,1 % de expansión del PIB, respectivamente.

Le siguen Guatemala, con el 3,7 % de alza del PIB en el 2026; Costa Rica, con el 3,6 %; Honduras, con el 3,4 %; Nicaragua, con el 3 %; El Salvador, con el 2,5 % y Belice, con el 2,4 %.

El Banco Mundial prevé que en 2027 el crecimiento económico en Centroamérica estará nuevamente liderado por República Dominicana (4,5 %) y Panamá (4,1 %), seguidos de Costa Rica, Guatemala y Honduras, los tres con una expansión del PIB del 3,7 %; de Nicaragua y El Salvador, ambos con el 3 %; y Belice con el 2,2 %.

