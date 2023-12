Guerra de lengua entre Oliva y Juan Diego

El exdiputado Juan Diego Vásquez y el exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, Luis Oliva, protagonizaron ayer una guerra de lengua o mejor dicho de caracteres en la red social X.

La disputa virtual se originó luego de que el diputado le pidiera a Oliva, que renunciara al fuero penal electoral para cooperar con la investigación de las irregularidades sobre el vale digital, recordándole que el que no la debe no la teme.

"En estos momentos se separan los honestos de los deshonestos", expuso el diputado independiente.

Tras conocer estos señalamientos, Oliva, que es candidato a diputado, cuestionó la honestidad de Vásquez. En este sentido dijo que el diputado inició la política en el PRD, su exnovia recibió un auxilio económico e intentó usar su influencia para pedirle que le otorgara vale digital a sus votantes.

Oliva destacó que la solicitud vinculada al vale que le hizo Juan Diego es tráfico de influencias, lo que se constituye en una práctica ilegal.

No obstante, Vásquez aclaró que solo le realizó una consulta sobre un procedimiento y le recordó que divulgar información privada es un delito. "En ese mismo chat, en la parte que no publicaste, me dijiste que quien había salido del programa no podía reingresar. Yo te dije: Listo. Informo eso", agregó.

