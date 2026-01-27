Gustavo Petro se hace esperar en Panamá Pacífico

En la terminal aérea de Panamá Pacífico, la espera se hacía larga. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, debía llegar entre las 7:00 y 7:30 p.m., pero ya pasaban las 8:00 p.m. y todavía no había señales de su llegada.

Petro es uno de los presidentes invitados a participar en la inauguración de la segunda edición del Foro Económico Internacional América.

El protocolo estaba listo: la bandera de Panamá y la de Colombia ya estaban izadas, iluminadas y listas para la ceremonia.

Funcionarios y autoridades locales permanecían atentos, mientras los equipos de seguridad coordinaban los últimos detalles.

Dentro del área VIP, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, supervisaba cada movimiento.

Se esperaba que la visita oficial incluyera la tradicional apertura de la bandera y la reunión bilateral con el presidente José Raúl Molino.

Esta sería la tercera visita oficial de Gustavo Petro a Panamá. La agenda incluye encuentros con autoridades locales y la firma de acuerdos estratégicos entre ambos países.

Al país han arribado los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.



Los gobernantes de Bolivia, Rodrigo Paz; Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Daniel Noboa; Guatemala, Bernardo Arévalo; el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, también intervendrán en el acto de apertura del foro, que se presenta como un complemento a la cita de Davos, en Suiza, y está organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Gobierno de Panamá.