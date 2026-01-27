Aprueban en primer debate la creación del Centro Agroindustrial y Bioeconómico

La comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate dos proyectos de ley, uno de los cuales busca crear el Centro Agroindustrial y Bioeconómico de la provincia de Panamá Oeste.

La diputada Patsy Lee, proponente del proyecto de ley del Centro Agroindustrial y Bioeconómico de la provincia de Panamá Oeste, dijo que el mismo busca crear un modelo de desarrollo agroindustrial sostenible.

Otro de los objetivos es promover la transformación productiva, fortalecer el sector agropecuario, la generación de energías limpias y el impulso a la economía circular.

Este centro se crea como una entidad autónoma y adscrita al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y con libertad en su gestión financiera, técnica y administrativa.

No obstante, el mismo también contará con un consejo directivo, el cual actuará como el órgano superior encargado de la formulación de políticas, fiscalización y orientación y fiscalización.

El proyecto de ley indica que el centro tendrá como fuente de financiamiento asignaciones del presupuesto general del Estado, fondos internacionales de cooperación provenientes de organismos multilaterales, regionales, bilaterales o internacionales.

Los fondos de funcionamiento también podrán provenir de alianzas público-privadas.

Este centro contaría con una planta de procesamiento agroindustrial, centro de acopio y frío, planta de biodigestión anaeróbica, planta de compostaje agroindustrial, laboratorio de innovación y calidad agroalimentaria y área educativa comunitaria.

Una planta de biogás generaría electricidad y calor para uso interno del centro.