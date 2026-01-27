Falta de información en Biblioteca Pública de Santiago genera cuestionamientos

La negativa de la persona encargada de la Biblioteca Pública de Santiago, actualmente bajo la administración del Ministerio de Cultura (MiCultura), a brindar información básica solicitada por este medio de comunicación, ha generado preocupación y cuestionamientos sobre la transparencia y el cumplimiento de las funciones públicas en dicha institución.

El equipo periodístico intentó en dos ocasiones realizar un reportaje relacionado con los libros más antiguos que reposan en esta biblioteca, considerada uno de los principales centros culturales de la región.

Sin embargo, no fue posible obtener respuesta oficial por parte de la directora, Mariela García.

De acuerdo con lo informado, en una primera visita se indicó que la funcionaria se encontraba participando en un seminario.

Posteriormente, en un segundo intento realizado días después, se comunicó que la directora se hallaba haciendo uso de tiempo compensatorio.

No obstante, al establecer contacto telefónico, la funcionaria manifestó que únicamente responde consultas a su superior jerárquico, negándose a proporcionar la información que se requería.

La situación ha generado malestar, ya que se trata de datos de carácter público y cultural, que no implican información confidencial ni reservada.

Diversos sectores consideran que conocer cuáles son los libros más antiguos de la Biblioteca Pública de Santiago es parte del interés histórico y cultural de la comunidad.

Incluso, se intentó canalizar la consulta a través de instancias gubernamentales, incluyendo la Gobernación de la provincia de Veraguas, dirigida por Hildemarta Riera, sin que hasta el momento se haya definido con claridad a qué autoridad corresponde ofrecer dicha información.

Este medio pudo conocer que han surgido interrogantes en la comunidad sobre la supervisión de las funciones administrativas de la biblioteca y sobre la condición laboral de la directora, especialmente en relación con versiones que señalan vínculos previos con otras entidades del Estado, información que no ha sido confirmada oficialmente.

La Biblioteca Pública de Santiago cumple un rol fundamental como pilar de la cultura, la educación y la memoria histórica de la provincia.

Por ello, ciudadanos y gestores culturales esperan que las autoridades del Ministerio de Cultura y otras instituciones evalúen esta situación y garanticen una atención abierta, respetuosa y acorde con los deberes de todo funcionario público.

Mientras tanto, este medio continuará dando seguimiento al caso, en espera de una respuesta oficial que permita esclarecer los hechos y brindar a la ciudadanía la información solicitada.