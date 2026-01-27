PRD entrega credenciales a CEN transitorio y da inicio a proceso de renovación

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) entregó este lunes las credenciales a los cinco nuevos miembros que completarán el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) transitorio, marcando el inicio formal del proceso de renovación interna del PRD con miras a las elecciones generales de 2029.

Los nuevos integrantes del CEN transitorio son Balbina Herrera, quien asumirá el cargo de secretaria general del PRD; Raphael Buchannan, primer subsecretario; José Luis Fábrega, primer vicepresidente; Jesenka Espinoza, segunda vicepresidenta; y Arquesio Arias, sexto subsecretario.

Tras recibir su credencial, Balbina Herrera aseguró que el PRD salió fortalecido del proceso interno y reiteró un llamado a la unidad partidaria, subrayando que dentro del colectivo “no hay ganadores ni perdedores”.

La nueva secretaria general adelantó que los próximos pasos del partido serán la organización del nuevo CEN, la revisión de los estatutos y la preparación del PRD para llegar cohesionado a la contienda electoral de 2029.

Durante la campaña interna quedó en evidencia el consenso entre los distintos aspirantes sobre la necesidad de una profunda renovación del PRD, tras la contundente derrota electoral de mayo de 2024, resultado que obligó al denominado “partido de Omar” a replantear su estrategia política.

Entre los temas centrales debatidos durante el proceso interno figuraron la renovación de la estructura partidaria, el fortalecimiento de la participación igualitaria en las próximas elecciones internas y la recuperación del protagonismo político del colectivo en el escenario nacional.

Asimismo, las bases del PRD han planteado como prioridad que el nuevo CEN otorgue mayor espacio a la juventud, así como una postura más firme frente a problemáticas sociales como el desempleo, el alto costo de la canasta básica, la inseguridad ciudadana y las deficiencias del sistema de salud pública, ejes que deberán integrarse a la nueva agenda política del partido.