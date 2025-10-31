Hacia un campo más unido: Promueven la gestión colectiva en Colón

Panamá- El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de la Regional de Colón realizó una productiva reunión con miembros del Asentamiento Campesino de la comunidad de Santa Rosa #1, con el propósito de promover la asociatividad y fortalecer las capacidades organizativas de los productores locales.

Durante el encuentro, en el que participaron 17 socios activos del asentamiento, se abordaron temas relacionados con la gestión colectiva, la planificación productiva y las estrategias para mejorar la comercialización de los productos agropecuarios.

Los integrantes de esta organización campesina compartieron experiencias, identificaron desafíos comunes y plantearon propuestas orientadas a consolidar un modelo de desarrollo rural más inclusivo y sostenible.

El equipo técnico del MIDA destacó la importancia del trabajo asociativo como pilar fundamental para el fortalecimiento del sector agropecuario, ya que permite optimizar recursos, mejorar el acceso a programas de apoyo institucional y fomentar la innovación en las prácticas agrícolas.

Esta iniciativa busca acompañar y asesorar a las organizaciones rurales en su proceso de desarrollo, promoviendo la cooperación, la productividad y el bienestar de las familias campesinas en la provincia de Colón.