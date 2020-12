Hasta 10 mil casos diarios de Covid-19 vaticinan para finales de diciembre

El Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME) ligada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington estima que para el 31 de diciembre, en Panamá se pueden registrar hasta 10 mil casos diarios de Covid-19.

El IHME es una organización independiente de investigación de salud global que proporciona una medición rigurosa y comparable de los problemas de salud más importantes del mundo y evalúa las estrategias utilizadas para abordarlos.

La estimación de los casos de coronavirus en Panamá para fin de año incluirían a los que se diagnostican y a los que no, por no haberse hecho pruebas por no presentar síntomas o tener síntomas leves.

Los decesos pronosticados al 31 de diciembre oscilarán entre 3,678 y 3,684. Para el 1 de abril, de no llegar la vacuna el instituto estima 5,329 muertos por coronavirus en Panamá.

También se advierte que para esa fecha de haber 3,884 camas en salas de hospitales y 154 en cuidados intensivos, se necesitarían adicionalmente 1,579 y 178 en cada uno de esos renglones, respectivamente.

El instituto de la Universidad de Washington advierte que es seguro que el número de muertes continuará aumentando en países donde los mandatos sobre el uso de máscaras y el distanciamiento social se relajan.