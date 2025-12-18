Pese a cambios sigue la construcción del colegio Manuel María Tejada Roca

La construcción del nuevo colegio Manuel María Tejada Roca, en el distrito de Las Tablas, no se ha detenido, aunque ha requerido ajustes importantes en su planificación, confirmaron autoridades educativas.

El proyecto, que inicialmente tenía previsto la remodelación de parte de la estructura existente, tuvo que ser replanteado luego de que estudios técnicos detectaran daños estructurales en el edificio que se pretendía conservar.

Ernesto Domínguez, director de Educación de Los Santos, indicó que tras los análisis de ingeniería, se determinó que la edificación no podía mantenerse, por lo que se decidió demolerla y construir un plantel completamente nuevo.

Este cambio implicó la elaboración de un nuevo diseño arquitectónico, así como nuevos cálculos de ingeniería, trámites de permisos de demolición y estudios de impacto ambiental.

Domínguez aclaró que se trata de trabajos técnicos que no son visibles para la comunidad, pero que han permitido que el proyecto continúe su curso sin ser paralizado.

Las autoridades destacaron que, a largo plazo, estos ajustes beneficiarán a la comunidad educativa de Las Tablas, ya que el nuevo colegio contará con instalaciones modernas, aulas equipadas con laboratorios, gimnasio, aula de música y mobiliario totalmente nuevo.

Mientras avanzan los trabajos del plantel definitivo, se encuentra en su fase final la construcción de aulas modulares que permitirán atender a los estudiantes.

Se detalló que a partir del próximo año lectivo todos los estudiantes del colegio Manuel María Tejada Roca asistirán a clases de manera presencial, poniendo fin al esquema mixto que se ha venido utilizando.

Las autoridades reiteraron que el objetivo es garantizar un entorno seguro y adecuado para estudiantes y docentes, y aseguraron que el proyecto sigue adelante, ahora con una visión renovada y de mayor alcance.