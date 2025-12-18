Viaje presidencial rumbo al Mercosur mañana

El presidente José Raúl Mulino, viajará este viernes a Brasil para participar el sábado en la Cumbre del Mercosur, que se celebrará en Foz de Iguazú, donde reiterará el aporte de Panamá al bloque regional, al que se integró hace un año como Estado Asociado.

Mulino destacó que Panamá llega al Mercosur con una posición geográfica privilegiada, una plataforma logística sólida y un rol marítimo clave para el comercio internacional del bloque.

El mandatario recordó que el 6 de diciembre de 2024, en Montevideo, firmó los protocolos de adhesión, iniciando formalmente el proceso de incorporación de Panamá al Mercosur, integrado como miembros plenos por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, mientras Bolivia avanza para alcanzar ese estatus.

Mulino también subrayó que el Parlamento panameño ya aprobó la ley que ratifica el Acuerdo de Complementación Económica entre Panamá y el Mercosur, la cual fue refrendada por el Ejecutivo y será presentada oficialmente en la cumbre.

“El Mercosur no representa una amenaza para la producción nacional”, afirmó el presidente, quien aseguró que mirar hacia el sur abre nuevas oportunidades de mercado, fortalece la integración regional y permite a Panamá convertirse en un aliado estratégico para las exportaciones del bloque.

La cumbre se desarrolla en medio del debate por la posible firma de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, una negociación de más de 20 años que enfrenta resistencias de Francia y recientes dudas de Italia.