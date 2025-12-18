Nacional - 18/12/25 - 01:49 PM

¡Qué enredo! Alcaldesa cambia de nuevo fecha de licitación. Será mañana

La contradicción entre el anuncio verbal de la alcaldesa y el comunicado oficial de la Alcaldía ha generado dudas y confusión entre los participantes

 

La Alcaldía de San Miguelito aseguró hoy que la apertura de propuestas de la licitación por mejor valor para la recolección de la basura se mantiene para mañana viernes 19 de diciembre, conforme al cronograma establecido y en consenso con el Honorable Concejo Municipal.

Según el documento, la decisión "busca garantizar transparencia, respeto a los procedimientos y confianza ciudadana en los procesos públicos del distrito, reiterando que todo se hará bajo la normativa vigente y en atención al interés público".

Sin embargo, esta postura choca con declaraciones de este martes s de la propia alcaldesa Irma Hernández, quien anunció públicamente que la licitación sería postergada y que la nueva fecha de apertura se movería para el 18 de febrero.

En esas declaraciones, la alcaldesa explicó que el cambio obedecía a la necesidad de dar más tiempo a las empresas interesadas, hacer ajustes al pliego de cargos y evitar errores que pudieran poner en riesgo el proceso, señalando que su administración busca orden y claridad en una licitación altamente vigilada por la ciudadanía.

La contradicción entre el anuncio verbal de la alcaldesa y el comunicado oficial de la Alcaldía ha generado confusión entre los participantes y la comunidad, que ahora espera una definición clara y oficial sobre cuál será la fecha real de apertura.

Mientras tanto, el mensaje institucional insiste en que las reglas siguen claras y el proceso continúa, aunque el cambio de versiones deja el tema bajo la lupa pública en San Miguelito.

