Nacional - 27/10/25 - 06:57 PM

¡Hasta 100 mil palos de multa por vender vapes a pela’os!

La propuesta también incluye castigos para los padres o tutores de menores que sean pillados vapeando.

 

Por: Redacción -

¡Cero relajo con los vapes! La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea prohijó el Anteproyecto de Ley No. 227, que mete mano dura contra quienes vendan cigarrillos electrónicos o vapes a menores de edad. El que se atreva podría recibir multas de hasta 100 mil balboas.

El proyecto, impulsado por el diputado Medin Jiménez Pitti, busca frenar el consumo entre los pela’os, que según el Ministerio de Salud, va en aumento a pesar de la prohibición tumbada en 2024.

La propuesta también incluye castigos para los padres o tutores de menores que sean pillados vapeando: multas de 500 a 5 mil balboas y la obligación de asistir a talleres de educación sobre adicciones.

Además, los menores que sean encontrados usando estos aparatos serán enviados a programas de prevención y tratamiento, mientras que el Ministerio de Educación deberá aplicar medidas disciplinarias y protocolos de intervención psicosocial.

La iniciativa también exige que las tiendas coloquen anuncios visibles que digan claramente que está prohibida la venta a menores y que los empaques sean seguros, sin diseños ni sabores atractivos para los jóvenes.

Con este anteproyecto, el Gobierno busca poner la salud de los menores primero y cerrar el vacío legal que quedó desde que la Corte Suprema tumbó la ley anterior.

Te puede interesar

¡Hasta 100 mil palos de multa por vender vapes a pela’os!

¡Hasta 100 mil palos de multa por vender vapes a pela’os!

 Octubre 27, 2025
Panamá refuerza derechos de las mujeres con nuevo Instituto Nacional

Panamá refuerza derechos de las mujeres con nuevo Instituto Nacional

 Octubre 27, 2025
Asamblea aprueba presupuesto de $34,901 millones para 2026

Asamblea aprueba presupuesto de $34,901 millones para 2026

 Octubre 27, 2025
Canal invertirá $2,600 millones en dos nuevos puertos: obras arrancan en 2026

Canal invertirá $2,600 millones en dos nuevos puertos: obras arrancan en 2026

 Octubre 27, 2025
AMP refuerza seguridad marítima por fiestas patrias: 134 inspectores en acción

AMP refuerza seguridad marítima por fiestas patrias: 134 inspectores en acción

 Octubre 27, 2025

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas