¡Hasta 100 mil palos de multa por vender vapes a pela’os!

¡Cero relajo con los vapes! La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea prohijó el Anteproyecto de Ley No. 227, que mete mano dura contra quienes vendan cigarrillos electrónicos o vapes a menores de edad. El que se atreva podría recibir multas de hasta 100 mil balboas.

El proyecto, impulsado por el diputado Medin Jiménez Pitti, busca frenar el consumo entre los pela’os, que según el Ministerio de Salud, va en aumento a pesar de la prohibición tumbada en 2024.

La propuesta también incluye castigos para los padres o tutores de menores que sean pillados vapeando: multas de 500 a 5 mil balboas y la obligación de asistir a talleres de educación sobre adicciones.

Además, los menores que sean encontrados usando estos aparatos serán enviados a programas de prevención y tratamiento, mientras que el Ministerio de Educación deberá aplicar medidas disciplinarias y protocolos de intervención psicosocial.

La iniciativa también exige que las tiendas coloquen anuncios visibles que digan claramente que está prohibida la venta a menores y que los empaques sean seguros, sin diseños ni sabores atractivos para los jóvenes.

Con este anteproyecto, el Gobierno busca poner la salud de los menores primero y cerrar el vacío legal que quedó desde que la Corte Suprema tumbó la ley anterior.